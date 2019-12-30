Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х
Сьогодні, 07:23
У мережі нововолинський шахтар показав, як виглядала шахта № 5 «Нововолинська» та пейзажі біля неї.
Світлинами поділився на своїй особистій сторінці та в групі Нововолинськ інфо у фейсбуці Олександр Горюнов. Усі фото зроблені до 2009 року, розповідає колишній шахтар, - передає БУГ.
"У 2009 році я розрахувався з шахти з виходом на пенсію. Коли працював, після роботи проходився на дачу завжди через озеро", – поділився спогадами 77-річний Олександр.
Шахта №5 є однією з найстаріших в регіоні. Перші тонни вугілля на-гора з неї підняли у 1959 році. У 2016 році Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію копальні.
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Світлинами поділився на своїй особистій сторінці та в групі Нововолинськ інфо у фейсбуці Олександр Горюнов. Усі фото зроблені до 2009 року, розповідає колишній шахтар, - передає БУГ.
"У 2009 році я розрахувався з шахти з виходом на пенсію. Коли працював, після роботи проходився на дачу завжди через озеро", – поділився спогадами 77-річний Олександр.
Шахта №5 є однією з найстаріших в регіоні. Перші тонни вугілля на-гора з неї підняли у 1959 році. У 2016 році Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію копальні.
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