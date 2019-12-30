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Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х
У мережі нововолинський шахтар показав, як виглядала шахта № 5 «Нововолинська» та пейзажі біля неї.

Світлинами поділився на своїй особистій сторінці та в групі Нововолинськ інфо у фейсбуці Олександр Горюнов. Усі фото зроблені до 2009 року, розповідає колишній шахтар, - передає БУГ.

"У 2009 році я розрахувався з шахти з виходом на пенсію. Коли працював, після роботи проходився на дачу завжди через озеро", – поділився спогадами 77-річний Олександр.

Шахта №5 є однією з найстаріших в регіоні. Перші тонни вугілля на-гора з неї підняли у 1959 році. У 2016 році Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію копальні.

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х

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Теги: нововолинськ, шахта, ретрофото
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