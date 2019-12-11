У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони
Сьогодні, 08:10
Виконавця ремонту доріг місцевого значення у районі визначать через відкриті торги.
Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району, ремонт дорожнього одягу та покриття, - пише Волинь online.
Тендерні пропозиції приймають до 26 квітня, розпочнуть аукціон 27 квітня. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 3,001 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає планування узбіч автогрейдером середнього типу, ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, засипання промоїн і просідань щебеневою сумішшю, улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером, влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Svedala Demag DF-110C, ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім тощо.
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Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району, ремонт дорожнього одягу та покриття, - пише Волинь online.
Тендерні пропозиції приймають до 26 квітня, розпочнуть аукціон 27 квітня. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 3,001 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає планування узбіч автогрейдером середнього типу, ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, засипання промоїн і просідань щебеневою сумішшю, улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером, влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Svedala Demag DF-110C, ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім тощо.
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