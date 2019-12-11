вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони

У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони
Виконавця ремонту доріг місцевого значення у районі визначать через відкриті торги.

Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району, ремонт дорожнього одягу та покриття, - пише Волинь online.

Тендерні пропозиції приймають до 26 квітня, розпочнуть аукціон 27 квітня. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 3,001 мільйона гривень.

Технічне завдання передбачає планування узбіч автогрейдером середнього типу, ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, засипання промоїн і просідань щебеневою сумішшю, улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером, влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Svedala Demag DF-110C, ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 13 квітня
Сьогодні, 09:05
У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони
Сьогодні, 08:10
Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х
Сьогодні, 07:23
В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
Сьогодні, 06:09
У Володимирі-Волинському підсвітили прожекторами костел Іоакима та Анни. ФОТО
Сьогодні, 05:06
Схожі новини
У Луцьку перекриють вулицю через ремонт дороги У Луцьку перекриють вулицю через ремонт дороги
28 березень, 22:21
Поблизу Луцька відремонтують автошлях за понад 15 мільйонів Поблизу Луцька відремонтують автошлях за понад 15 мільйонів
15 березень, 23:23
«Від дороги і сліду не лишилося»: у Луцьку вимагають зробити капітальний ремонт вулиці «Від дороги і сліду не лишилося»: у Луцьку вимагають зробити капітальний ремонт вулиці
11 грудень, 2019, 08:48
Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
30 листопад, 2019, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 13 квітня
Сьогодні, 09:05
 0
У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони
Сьогодні, 08:10
 0
Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х
Сьогодні, 07:23
 0
В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
Сьогодні, 06:09
 0
У Володимирі-Волинському підсвітили прожекторами костел Іоакима та Анни. ФОТО
Сьогодні, 05:06
 0
Медіа
відео
1/8