У Луцькому районі відремонтують дороги за три мільйони





Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району, ремонт дорожнього одягу та покриття, -



Тендерні пропозиції приймають до 26 квітня, розпочнуть аукціон 27 квітня. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 3,001 мільйона гривень.



Технічне завдання передбачає планування узбіч автогрейдером середнього типу, ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв, профілювання щебеневих доріг автогрейдером, засипання промоїн і просідань щебеневою сумішшю, улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером, влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Svedala Demag DF-110C, ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім тощо.

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