Поблизу Рівного горіла територія монастиря. ФОТО. ВІДЕО

Близько 10 ранку, 12 квітня, на спецлінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря.На місце виклику було направлено п'ять чергових пожежно-рятувальних відділень зі смт Гоща, м. Рівне та м. Корця, - повідомляє служба ДСНС Рівненщини.Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем охоплено господарську будівлю поділену на кілька секцій. Ще до приїзду вогнеборців вибухнуло п'ять двохсотлітрових ємностей з пальним. Тому полум'я швидко набирало обертів.Була серйозна загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами. Вогнеборці одразу подали на захист складу вогнегасні речовини. Окремо рятувальники відігнали на безпечну відстань з гаражів два трактори та вантажний автомобіль, а з однієї із палаючих будівель винесли три газових балони, які від високої температури могли б призвести до вибуху та руйнувань.Значно ускладнювало роботу бійців ДСНС по гасінню пожежі сильне задимлення з практично нульовою видимістю, суха вітряна погода та велике пожежне навантаження. Ціною значних зусиль об 11:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:45 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Монастир вогнем не пошкоджено (загрози для нього не було, адже від монастиря до місця пожежі було 500 метрів).Вогнем знищено господарчу будівлю та речі господарського вжитку. До гасіння було залучено 5 пожежних автоцистерн та 42 чоловіки особового складу рятувальників. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.