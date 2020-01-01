Скільки калорій в бананах, яблуках та інших фруктах





Про це



Виноград

Всупереч загальній думці він містить невелику кількість калорій. У 100 г свіжого ласощі всього близько 70 калорій. Схвалено!



Банан

Погодьтеся, один з найсмачніших фруктів і ситний снек, який часто рятує від голоду протягом дня. У 100 г банана міститься приблизно 100 калорій, один банан важить 150-200 г, отже, з’ївши один банан, ви отримаєте 100-200 калорій в плюс. Не так вже й багато, якщо це був всього лише один банан.



Яблуко

Один плід містить від 40 до 70 калорій в залежності від його кольору. Чим зеленіше, тим ця цифра менше.



Полуниця

У 100 г ягід міститься всього 30 калорій. І це пояснити дуже просто-полуниця складається практично з однієї води. Поїдаємо сміливо! Більше фактів про полуницю.



Ананас

У 100 г свіжого фрукта міститься 50 калорій. Але погодьтеся, дуже складно втриматися і не з’їсти плід цілком, проковтнувши не одну сотню калорій. 10 екзотичних фруктів.



Абрикос

Одна ягода дорівнює 20 калорій. Підрахуйте кількість кісточок, що залишилися після обіду, і дізнайтеся, скільки калорій пішло в плюс. Скільки калорій необхідно в день.



Апельсин

З’ївши один цитрусовий середнього розміру, Ви отримуєте 90 калорій в скарбничку, тому не перестарайтеся з апельсиновим соком, починаючи свій день зі склянки цього солодкого і підбадьорливого напою!



Малина

Невеликий стаканчик ягоди подарує вам величезну кількість вітамінів і всього лише 30 калорій. Так що тут можна ненадовго забути про рамках пристойності і з’їсти величезну кількість малини, яка призначалася для варення.



Ожина

Головний конкурент малини, адже в 100 г ягоди міститься точно така ж кількість калорій. Не відмовляйте собі в задоволенні!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здається, що у фруктах міститься натуральний цукор, який не може додати талії пару зайвих сантиметрів. Але чи так безпечно їсти улюблені фруктові салати, не рахуючи калорії і не обмежуючи себе?Про це розповідає Ukrhealth.Всупереч загальній думці він містить невелику кількість калорій. У 100 г свіжого ласощі всього близько 70 калорій. Схвалено!Погодьтеся, один з найсмачніших фруктів і ситний снек, який часто рятує від голоду протягом дня. У 100 г банана міститься приблизно 100 калорій, один банан важить 150-200 г, отже, з’ївши один банан, ви отримаєте 100-200 калорій в плюс. Не так вже й багато, якщо це був всього лише один банан.Один плід містить від 40 до 70 калорій в залежності від його кольору. Чим зеленіше, тим ця цифра менше.У 100 г ягід міститься всього 30 калорій. І це пояснити дуже просто-полуниця складається практично з однієї води. Поїдаємо сміливо! Більше фактів про полуницю.У 100 г свіжого фрукта міститься 50 калорій. Але погодьтеся, дуже складно втриматися і не з’їсти плід цілком, проковтнувши не одну сотню калорій. 10 екзотичних фруктів.Одна ягода дорівнює 20 калорій. Підрахуйте кількість кісточок, що залишилися після обіду, і дізнайтеся, скільки калорій пішло в плюс. Скільки калорій необхідно в день.З’ївши один цитрусовий середнього розміру, Ви отримуєте 90 калорій в скарбничку, тому не перестарайтеся з апельсиновим соком, починаючи свій день зі склянки цього солодкого і підбадьорливого напою!Невеликий стаканчик ягоди подарує вам величезну кількість вітамінів і всього лише 30 калорій. Так що тут можна ненадовго забути про рамках пристойності і з’їсти величезну кількість малини, яка призначалася для варення.Головний конкурент малини, адже в 100 г ягоди міститься точно така ж кількість калорій. Не відмовляйте собі в задоволенні!

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