У столиці обстежують пожежників, які гасять вогонь у Чорнобилі





Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Києві Андрій Ватолін на своїй сторінці у Facebook, -



"Ліквідація пожежі в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення все ще триває. Наразі 40 вогнеборців змінили своїх колег у боротьбі з вогняним пеклом. А загалом, на місці працює близько 300 рятувальників з різних областей, в тому числі й вогнеборці Київського гарнізону. Також на місці працюють представники лісової охорони", - написав Андрій Ватолін.



Наразі у зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Там спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.



За даними ДСНС, радіаційний фон у столиці та Київської області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.Як повідомила керівниця Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, вогнем у зоні відчуження пройдено приблизно 3,5 тисяч га та завдано шкоди на десятки мільйонів гривень. Також вона назвала 3 причини пожежі.



"Перша - вогонь «прийшов» у зону відчуження з Житомирської області зі сторони Древлянського заповідника. Друга - на території зони розташовані лінії електропередач, від замикання яких могла виникнути іскра, що й призвела до легкого займання сухої трави. Третя – навмисні підпали, адже були зафіксовані осередки пожежі, які були далеко одне від одного", - розповіла Катерина Павлова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед столичних рятувальників, які борються з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні, відбулась чергова ротація. 12 квітня 35 вогнеборців, які повернулися до Києва, проходять обстеження на базі Національного інституту радіаційної медицини, аби переконатися, що прибули до своїх родин здоровими.Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Києвіна своїй сторінці у Facebook, - передає Вечірній Київ."Ліквідація пожежі в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення все ще триває. Наразі 40 вогнеборців змінили своїх колег у боротьбі з вогняним пеклом. А загалом, на місці працює близько 300 рятувальників з різних областей, в тому числі й вогнеборці Київського гарнізону. Також на місці працюють представники лісової охорони", - написав Андрій Ватолін.Наразі у зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Там спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.За даними ДСНС, радіаційний фон у столиці та Київської області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.Як повідомила керівниця Державного агентства України з управління зоною відчуження, вогнем у зоні відчуження пройдено приблизно 3,5 тисяч га та завдано шкоди на десятки мільйонів гривень. Також вона назвала 3 причини пожежі."Перша - вогонь «прийшов» у зону відчуження з Житомирської області зі сторони Древлянського заповідника. Друга - на території зони розташовані лінії електропередач, від замикання яких могла виникнути іскра, що й призвела до легкого займання сухої трави. Третя – навмисні підпали, адже були зафіксовані осередки пожежі, які були далеко одне від одного", - розповіла Катерина Павлова.

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