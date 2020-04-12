В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
Сьогодні, 06:09
За останні 24 години у Італії зареєстроване різке падіння рівня смертності, пов’язаної з коронавірусом.
Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - пише Українська правда.
Дані 12 квітня свідчать, що за минуло добу загинула 431 людина, у якої було діагностовано Covid-19. Це - найнижчий показник з 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Відтоді жодного дня смертність не була нижчою за 540 людей на добу.
Загальна кількість загиблих у Італії за час епідемії – 19899 осіб.
Відносно низькою, за італійськими мірками, є кількість нових діагностованих хворих за минулу добу (4092 особи). Втім, цей показник не є рекордним – у останні тижні були дні з меншою кількістю нових хворих.
Водночас, 1677 людей із діагностованим коронавіросом вилікувалися за останні 24 години.
Украй важливою є позитивна статистика Ломбардії, де за минуло добу від Covid-19 загинуло лише 110 людей. Від 15 березня у цьому регіоні, що був епіцентром епідемії, жодного дня не було менше 200 загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії, - пише Українська правда.
Дані 12 квітня свідчать, що за минуло добу загинула 431 людина, у якої було діагностовано Covid-19. Це - найнижчий показник з 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Відтоді жодного дня смертність не була нижчою за 540 людей на добу.
Загальна кількість загиблих у Італії за час епідемії – 19899 осіб.
Відносно низькою, за італійськими мірками, є кількість нових діагностованих хворих за минулу добу (4092 особи). Втім, цей показник не є рекордним – у останні тижні були дні з меншою кількістю нових хворих.
Водночас, 1677 людей із діагностованим коронавіросом вилікувалися за останні 24 години.
Украй важливою є позитивна статистика Ломбардії, де за минуло добу від Covid-19 загинуло лише 110 людей. Від 15 березня у цьому регіоні, що був епіцентром епідемії, жодного дня не було менше 200 загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали краєвиди поблизу волинської шахти у 2000-х
Сьогодні, 07:23
В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу
Сьогодні, 06:09
Скільки калорій в бананах, яблуках та інших фруктах
Сьогодні, 04:16
У столиці обстежують пожежників, які гасять вогонь у Чорнобилі
Сьогодні, 03:12