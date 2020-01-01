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Курс валют у Луцьку на 13 квітня

Курс валют у Луцьку на 13 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.994, а продаж – 27.503.

Євро при купівлі становить – 29.128, продажу – 30.002.

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.701, продаж – 6.632.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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