Курс валют у Луцьку на 13 квітня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.994, а продаж – 27.503.
Євро при купівлі становить – 29.128, продажу – 30.002.
Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.701, продаж – 6.632.
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Євро при купівлі становить – 29.128, продажу – 30.002.
Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.701, продаж – 6.632.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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