У Луцьку на ремонт музичної школи витратять майже 5 мільйонів





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 квітня, а аукціон має розпочатися 24 квітня, - пишуть Волинські новини.



Очікувана вартість ремонту становить 4,806 мільйона гривень.



Мова йде про демонтаж старого покриття, заміну вікон і дверей, улаштування гідроізоляції, утеплення покриттів плитами із мінеральної вати, установлення протипожежного люка виходу на горище, улаштування нового покриття покрівлі з металопрофілю, вогнезахист, установлення водостічних труб, облаштування вентиляційних каналів і шахти, теплоізоляцію, електроосвітлення горища, електропідігрів водостічних воронок, блискавкозахист тощо.



Роботи планують здійснити в період із 8 червня 2020 року до 30 червня 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На капітальний ремонт даху комунального закладу «Луцька музична школа №2», що на вулиці Декабристів, 15, скерують до 5 мільйонів гривень.Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 квітня, а аукціон має розпочатися 24 квітня, - пишуть Волинські новини.Очікувана вартість ремонту становить 4,806 мільйона гривень.Мова йде про демонтаж старого покриття, заміну вікон і дверей, улаштування гідроізоляції, утеплення покриттів плитами із мінеральної вати, установлення протипожежного люка виходу на горище, улаштування нового покриття покрівлі з металопрофілю, вогнезахист, установлення водостічних труб, облаштування вентиляційних каналів і шахти, теплоізоляцію, електроосвітлення горища, електропідігрів водостічних воронок, блискавкозахист тощо.Роботи планують здійснити в період із 8 червня 2020 року до 30 червня 2021 року.

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