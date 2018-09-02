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У Луцьку на ремонт музичної школи витратять майже 5 мільйонів

У Луцьку на ремонт музичної школи витратять майже 5 мільйонів
На капітальний ремонт даху комунального закладу «Луцька музична школа №2», що на вулиці Декабристів, 15, скерують до 5 мільйонів гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 квітня, а аукціон має розпочатися 24 квітня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість ремонту становить 4,806 мільйона гривень.

Мова йде про демонтаж старого покриття, заміну вікон і дверей, улаштування гідроізоляції, утеплення покриттів плитами із мінеральної вати, установлення протипожежного люка виходу на горище, улаштування нового покриття покрівлі з металопрофілю, вогнезахист, установлення водостічних труб, облаштування вентиляційних каналів і шахти, теплоізоляцію, електроосвітлення горища, електропідігрів водостічних воронок, блискавкозахист тощо.

Роботи планують здійснити в період із 8 червня 2020 року до 30 червня 2021 року.

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Теги: ремонт, школа, Луцьк
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Коментарі 1
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Тупаки, це не музична школа! А ЗОШ #2, на вул.Львівській... давно вже потребує ремонту
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