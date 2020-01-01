Мінус 30 кілограмів за два місяці: секрет швидкого схуднення від волинянки





Жінка зайнялася аеробікою, фізичними вправами, почала бігати та правильно харчуватися, - пише видання



Щоб мати осину талію, не їсть смаколики



І результат не забарився: за два місяці на очах в односельців вона перетворилася на мініатюрну юнку з осиною талією. Багато хто не впізнавав колишню Таню, згодом звикли до її нового образу. Минуло достатньо часу – дівчина тримає форму. Замість колишніх 85 кілограмів важить 54, тобто схудла більше як на 30 кілограмів.



"Нині віддаю перевагу супчикам, кашам, салатикам, чорному хлібу, якщо їм котлетки – то парові. Категорично відмовилася від копчених бочків, пиріжків, тортів, консервації, іноді можу з’їсти шматочок якогось смаколика, але особливої тяги до солодкого не відчуваю. Зліпити себе такою, якою є нині, вдалося без якихось особливих дієт", – ділиться простими секретами Тетяна.



Усі свої ікони присвячує бабусі



Не лише спортом та добрими справами живе дівчина. Є у неї ще одне улюблене заняття до душі.



"Вишивати бісером я розпочала, коли померла моя бабуся Женя, котра жила в Донецькій області. Було дуже боляче, адже батьки працювали, поруч була бабуся, яка готувала мене до школи", – розповідає Таня.



Але дівчинка не змогла осягнути звичайної шкільної програми. Тоді їй на поміч знову прийшла бабуся Женя, яка наймала для онучки вчителів. Недаремно дівчинка була так прив’язана до неї. З дня смерті бабусі минуло вісім років, а Тетянин біль і досі не вщухає. Тому, незважаючи на бойові дії на Сході України, страх і небезпеку, кожного року в день поминання померлих вона з батьком їздить до бабусі та дідуся на могилу в Торез, який нині знаходиться на непідконтрольній території.



"У 2014 році нас застала там війна. До однієї з сусідок зателефонувала донька і сказала, що їхньою вулицею їде танк. Почули постріли і ми. Дуже злякались. Потім довідалися, що розбомбили дитячий садок. Молились, аби купити квитки на поїзд та виїхати з Тореза. На щастя, вдалося. Щоб заспокоїтися, почала вишивати ікони,"– згадує дівчина.



Деякі образи вона зберігає, а інші подарувала людям, яких поважає. А ще виготовляє паперові квіти, плете з бісеру браслети, ліпить з гіпсу різноманітні фігурки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тетяна Кащеєва зі Старої Вижівки була дівчиною з пишними формами і від цього дуже страждала. Тож одного дня вона вирішила змінитися.Жінка зайнялася аеробікою, фізичними вправами, почала бігати та правильно харчуватися, - пише видання Вісник І результат не забарився: за два місяці на очах в односельців вона перетворилася на мініатюрну юнку з осиною талією. Багато хто не впізнавав колишню Таню, згодом звикли до її нового образу. Минуло достатньо часу – дівчина тримає форму. Замість колишніх 85 кілограмів важить 54, тобто схудла більше як на 30 кілограмів."Нині віддаю перевагу супчикам, кашам, салатикам, чорному хлібу, якщо їм котлетки – то парові. Категорично відмовилася від копчених бочків, пиріжків, тортів, консервації, іноді можу з’їсти шматочок якогось смаколика, але особливої тяги до солодкого не відчуваю. Зліпити себе такою, якою є нині, вдалося без якихось особливих дієт", – ділиться простими секретами Тетяна.Не лише спортом та добрими справами живе дівчина. Є у неї ще одне улюблене заняття до душі."Вишивати бісером я розпочала, коли померла моя бабуся Женя, котра жила в Донецькій області. Було дуже боляче, адже батьки працювали, поруч була бабуся, яка готувала мене до школи", – розповідає Таня.Але дівчинка не змогла осягнути звичайної шкільної програми. Тоді їй на поміч знову прийшла бабуся Женя, яка наймала для онучки вчителів. Недаремно дівчинка була так прив’язана до неї. З дня смерті бабусі минуло вісім років, а Тетянин біль і досі не вщухає. Тому, незважаючи на бойові дії на Сході України, страх і небезпеку, кожного року в день поминання померлих вона з батьком їздить до бабусі та дідуся на могилу в Торез, який нині знаходиться на непідконтрольній території."У 2014 році нас застала там війна. До однієї з сусідок зателефонувала донька і сказала, що їхньою вулицею їде танк. Почули постріли і ми. Дуже злякались. Потім довідалися, що розбомбили дитячий садок. Молились, аби купити квитки на поїзд та виїхати з Тореза. На щастя, вдалося. Щоб заспокоїтися, почала вишивати ікони,"– згадує дівчина.Деякі образи вона зберігає, а інші подарувала людям, яких поважає. А ще виготовляє паперові квіти, плете з бісеру браслети, ліпить з гіпсу різноманітні фігурки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію