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Мінус 30 кілограмів за два місяці: секрет швидкого схуднення від волинянки

Мінус 30 кілограмів за два місяці: секрет швидкого схуднення від волинянки
Тетяна Кащеєва зі Старої Вижівки була дівчиною з пишними формами і від цього дуже страждала. Тож одного дня вона вирішила змінитися.

Жінка зайнялася аеробікою, фізичними вправами, почала бігати та правильно харчуватися, - пише видання Вісник.

Щоб мати осину талію, не їсть смаколики

І результат не забарився: за два місяці на очах в односельців вона перетворилася на мініатюрну юнку з осиною талією. Багато хто не впізнавав колишню Таню, згодом звикли до її нового образу. Минуло достатньо часу – дівчина тримає форму. Замість колишніх 85 кілограмів важить 54, тобто схудла більше як на 30 кілограмів.

"Нині віддаю перевагу супчикам, кашам, салатикам, чорному хлібу, якщо їм котлетки – то парові. Категорично відмовилася від копчених бочків, пиріжків, тортів, консервації, іноді можу з’їсти шматочок якогось смаколика, але особливої тяги до солодкого не відчуваю. Зліпити себе такою, якою є нині, вдалося без якихось особливих дієт", – ділиться простими секретами Тетяна.

Усі свої ікони присвячує бабусі

Не лише спортом та добрими справами живе дівчина. Є у неї ще одне улюблене заняття до душі.

"Вишивати бісером я розпочала, коли померла моя бабуся Женя, котра жила в Донецькій області. Було дуже боляче, адже батьки працювали, поруч була бабуся, яка готувала мене до школи", – розповідає Таня.

Але дівчинка не змогла осягнути звичайної шкільної програми. Тоді їй на поміч знову прийшла бабуся Женя, яка наймала для онучки вчителів. Недаремно дівчинка була так прив’язана до неї. З дня смерті бабусі минуло вісім років, а Тетянин біль і досі не вщухає. Тому, незважаючи на бойові дії на Сході України, страх і небезпеку, кожного року в день поминання померлих вона з батьком їздить до бабусі та дідуся на могилу в Торез, який нині знаходиться на непідконтрольній території.

"У 2014 році нас застала там війна. До однієї з сусідок зателефонувала донька і сказала, що їхньою вулицею їде танк. Почули постріли і ми. Дуже злякались. Потім довідалися, що розбомбили дитячий садок. Молились, аби купити квитки на поїзд та виїхати з Тореза. На щастя, вдалося. Щоб заспокоїтися, почала вишивати ікони,"– згадує дівчина.

Деякі образи вона зберігає, а інші подарувала людям, яких поважає. А ще виготовляє паперові квіти, плете з бісеру браслети, ліпить з гіпсу різноманітні фігурки.


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Теги: схуднення, волинянка, секрет
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