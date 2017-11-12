У Ковельському районі посіяли понад 2 тисячі гектарів ранніх культур
Сьогодні, 13:34
Станом на 13 квітня переважна більшість сільгосппідприємств Ковельського району практично завершила посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур.
За оперативними даними, товариства та фермерські господарства району посіяли понад 2 тис. га ранніх ярих зернових та зернобобових культур,– пише видання про.Ковель.
Пшениці ярої – 215 га, ячменю – 150 га, вівса – 595 га, гороху – 60 га. Ведеться підготовка грунту під посів соняшнику, сої та кукурудзи.
В області сертифіковані 5 насіннєвих господарств. Потужності сучасних насіннєвих заводів дозволяють забезпечити потребу у якісному насіннєвому матеріалі.
Для проведення весняно-польових робіт є можливість скористатись товарним кредитом.
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За оперативними даними, товариства та фермерські господарства району посіяли понад 2 тис. га ранніх ярих зернових та зернобобових культур,– пише видання про.Ковель.
Пшениці ярої – 215 га, ячменю – 150 га, вівса – 595 га, гороху – 60 га. Ведеться підготовка грунту під посів соняшнику, сої та кукурудзи.
В області сертифіковані 5 насіннєвих господарств. Потужності сучасних насіннєвих заводів дозволяють забезпечити потребу у якісному насіннєвому матеріалі.
Для проведення весняно-польових робіт є можливість скористатись товарним кредитом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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