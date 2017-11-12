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У Ковельському районі посіяли понад 2 тисячі гектарів ранніх культур

У Ковельському районі посіяли понад 2 тисячі гектарів ранніх культур
Станом на 13 квітня переважна більшість сільгосппідприємств Ковельського району практично завершила посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур.

За оперативними даними, товариства та фермерські господарства району посіяли понад 2 тис. га ранніх ярих зернових та зернобобових культур,– пише видання про.Ковель.

Пшениці ярої – 215 га, ячменю – 150 га, вівса – 595 га, гороху – 60 га. Ведеться підготовка грунту під посів соняшнику, сої та кукурудзи.

В області сертифіковані 5 насіннєвих господарств. Потужності сучасних насіннєвих заводів дозволяють забезпечити потребу у якісному насіннєвому матеріалі.

Для проведення весняно-польових робіт є можливість скористатись товарним кредитом.


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Теги: посів, Ковель, ранні зернові, земля
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