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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні підтвердили 3102 випадки коронавірусу, з них на Волині – 78

В Україні підтвердили 3102 випадки коронавірусу, з них на Волині – 78
В Україні зафіксували 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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