В Україні підтвердили 3102 випадки коронавірусу, з них на Волині – 78

В Україні зафіксували 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 194 випадки;Волинська область — 78 випадків;Дніпропетровська область — 60 випадків;Донецька область — 11 випадків;Житомирська область — 94 випадки;Закарпатська область — 92 випадки;Запорізька область — 85 випадків;Івано-Франківська область — 300 випадків;Кіровоградська область — 142 випадки;м. Київ — 495 випадків;Київська область — 216 випадків;Львівська область — 124 випадки;Луганська область — 3 випадки;Миколаївська область — 5 випадків;Одеська область — 69 випадків;Полтавська область — 25 випадків;Рівненська область — 125 випадків;Сумська область — 74 випадки;Тернопільська область — 273 випадки;Харківська область — 11 випадків;Херсонська область — 31 випадок;Хмельницька область — 22 випадки;Чернівецька область — 462 випадки;Черкаська область — 102 випадки;Чернігівська область — 9 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.