Перевірили, чи дотримуються карантину у віддалених районах Волині. ФОТО. ВІДЕО

Населені пункти Камінь-Каширщини, Ратнівщини та Старовижівщини дотримуються карантинних умов. На вулицях не людно, автомобілі Національної поліції України курсують вулицями та нагадують мешканцям про правила індивідуального захисту, яких рекомендують дотримуватися, аби уникнути зараження коронавірусною інфекцією.Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.Про підсумки візиту до трьох районів області повідомили очільник Волинської областіта керівник робіт оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням COVID-19 у Волинській області, заступниця голови ОДА«Ми були приємно враженні порядком у Ратнівському районі. Попри те, що ми не повідомляли про свій візит, мешканців містечка Ратне, справді, на вулицях немає. З автомобіля поліції гучномовець інформував про правила поведінки у період карантину. У селах вулиці – порожні», - розповів про ситуацію в районі голова Волинської ОДА.Тетяна Щербак, своєю чергою, додала, що у Старовижівському районі, де зафіксовано багато випадків зараження COVID-19, люди усі без виключення, навіть велосипедисти, не нехтують засобами індивідуального захисту. Біля продуктових магазинів скупчень немає, райцентром курсує спецавтомобіль, який сповіщає про карантинні міри та нагадує про засоби індивідуального захисту.У місті Камінь-Каширський - активніше. На центральній площі безкоштовно роздають усім охочим маски індивідуального захисту, хоча ажіотажу немає, адже майже усі їх мають. Подекуди люди повертались з церкви з посвяченою вербою, хоча це поодинокі випадки.Зустріли посадовці представників поліції, які обходили місто аби проконтролювати дотриманням карантинних умов. За їх словами, у неділю, 12 квітня, вони виявили роботу двох магазинів, які тимчасово відновили торгівлю. Після зауважень та складання протоколів правоохоронцями, торгові точки одразу ж закрили.«Такі візити у різні райони області допомагають мені оцінити дієвість мір, які ми вводимо, аби зменшити кількість ймовірних хворих в області. На жаль, останні дні кількість випадків захворювання на COVID-19 значно збільшилась.Сьогодні, на ранок, до прикладу – 78 підтверджених випадків коронавірусу. Підозри на захворювання є в усіх районах, однак ці випадки ще не підтверджені лабораторно. Я сподіваюсь, волиняни, розуміють загрозу та уникатимуть громадських місць. Ми не можемо змусити усіх залишатися вдома, але дуже просимо свідомо прийняти таке рішення, аби у здоров’ї відсвяткувати Великдень та не наражатись на небезпеку. Оперативний штаб працює без вихідних для вашого здоров’я, але все залежить лише від свідомості людей» - резюмувала Тетяна Щербак.