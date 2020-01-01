Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 13 квітня

Станом на 10.00 год. 13 квітня на Волині зареєстрували 78 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 2 особи.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.За попередню добу зареєстрували 7 нових випадків – м.Нововолинськ (4), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (1).Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний- Горохівський район – 12 випадків;- Старовижівський район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;- Володимир-Волинський район - 6 випадків;- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);- Луцький район – 4 випадки;- Камінь-Каширський – 3 випадки;- Рожищенський район – 2 випадки;- Ківерцівський район – 1 випадок;- Іваничівський район – 2 випадки.За добу надійшло 11 повідомлень про підозру на COVID-19.Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 455 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.