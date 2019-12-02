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Волинян попереджають про погіршення погоди

Волинян попереджають про погіршення погоди
Українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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Теги: погода, попередження
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