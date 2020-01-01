На Волині затримали ймовірного вбивцю військового





Нагадаємо, що 12 квітня у квартирі по вулиці Ковельській у Володмирі-Волинському



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 34-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала 34-річного волинянина за підозрою у вбивства військового.Нагадаємо, що 12 квітня у квартирі по вулиці Ковельській у Володмирі-Волинському під час конфлікту зловмисник вдарив ножем 48-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 34-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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