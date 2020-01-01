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На Волині затримали ймовірного вбивцю військового

На Волині затримали ймовірного вбивцю військового
Поліція затримала 34-річного волинянина за підозрою у вбивства військового.

Нагадаємо, що 12 квітня у квартирі по вулиці Ковельській у Володмирі-Волинському під час конфлікту зловмисник вдарив ножем 48-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 34-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: вбивство, військовий, Волинь
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