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У селі на Волині через замикання електромережі згоріла літня кухня

У селі на Волині через замикання електромережі згоріла літня кухня
У селі Ветли Любешівського району горіла літня кухня.

Пожежа трапилась у п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору, - пише газета Нове життя.


Як повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, причину загорання встановлюють. За попередніми даними – коротке замикання внутрішньої електромережі.

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Теги: пожежа, літня кухня
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