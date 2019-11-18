У селі на Волині через замикання електромережі згоріла літня кухня
Сьогодні, 11:17
У селі Ветли Любешівського району горіла літня кухня.
Пожежа трапилась у п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору, - пише газета Нове життя.
Як повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, причину загорання встановлюють. За попередніми даними – коротке замикання внутрішньої електромережі.
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Пожежа трапилась у п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору, - пише газета Нове життя.
Як повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, причину загорання встановлюють. За попередніми даними – коротке замикання внутрішньої електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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