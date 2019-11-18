У селі на Волині через замикання електромережі згоріла літня кухня





Пожежа трапилась у п’ятницю, 10 квітня, в обідню пору, - пише газета



Як повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, причину загорання встановлюють. За попередніми даними – коротке замикання внутрішньої електромережі.



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Як повідомив провідний інспектор РС УДСНС у Волинській області, причину загорання встановлюють. За попередніми даними – коротке замикання внутрішньої електромережі.

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