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В Україні уже 530 медпрацівників захворіли на коронавірус

В Україні уже 530 медпрацівників захворіли на коронавірус
За минулу добу в Україні зафіксували 12 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Зафіксували 85 нових випадків захворювання на коронавірус серед медичних працівників. А госпіталізували в заклади охорони здоров’я 77 осіб, з них – 1 дитина та 7 медичних працівників. Одужало 8 осіб (з них 4 медичні працівники та 1 дитина), померло 10 людей.

"Загалом з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірусну хворобу серед дітей та 530 підтверджених випадків серед медичних працівників", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо остаточного врегулювання питань з надбавками до заробітної плати медичних працівників.


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Теги: коронавірус, медики, Україна
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