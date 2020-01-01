В Україні уже 530 медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 11:39
За минулу добу в Україні зафіксували 12 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Зафіксували 85 нових випадків захворювання на коронавірус серед медичних працівників. А госпіталізували в заклади охорони здоров’я 77 осіб, з них – 1 дитина та 7 медичних працівників. Одужало 8 осіб (з них 4 медичні працівники та 1 дитина), померло 10 людей.
"Загалом з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірусну хворобу серед дітей та 530 підтверджених випадків серед медичних працівників", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що на найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо остаточного врегулювання питань з надбавками до заробітної плати медичних працівників.
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Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Зафіксували 85 нових випадків захворювання на коронавірус серед медичних працівників. А госпіталізували в заклади охорони здоров’я 77 осіб, з них – 1 дитина та 7 медичних працівників. Одужало 8 осіб (з них 4 медичні працівники та 1 дитина), померло 10 людей.
"Загалом з початку епідемії COVID-19 зафіксовано 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірусну хворобу серед дітей та 530 підтверджених випадків серед медичних працівників", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що на найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо остаточного врегулювання питань з надбавками до заробітної плати медичних працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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