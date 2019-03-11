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У ЗСУ зареєстрували 19 випадків захворювання коронавірусом

У ЗСУ зареєстрували 19 випадків захворювання коронавірусом
Розповіли про епідеміологічну обстановку в Збройних Силах України станом на 7 ранку 13 квітня.

Вже зареєстрували 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний, – повідомляють на сторінці командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.

Так станом на вечір 12 квітня в ЗС України, за допомогою ПЛР тестування, підтвердили ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, якого 8 квітня шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

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Теги: коронавірус, ЗСУ, військові
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