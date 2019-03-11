У ЗСУ зареєстрували 19 випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 12:10
Розповіли про епідеміологічну обстановку в Збройних Силах України станом на 7 ранку 13 квітня.
Вже зареєстрували 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний, – повідомляють на сторінці командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.
Так станом на вечір 12 квітня в ЗС України, за допомогою ПЛР тестування, підтвердили ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, якого 8 квітня шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.
Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).
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Вже зареєстрували 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний, – повідомляють на сторінці командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.
Так станом на вечір 12 квітня в ЗС України, за допомогою ПЛР тестування, підтвердили ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, якого 8 квітня шпиталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.
Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:10