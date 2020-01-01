У Луцьку 14 квітня не буде світла на деяких вулицях
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у вівторок, 14 квітня, з 13:30 до 17:00 не буде світла за такими адресами: вулиця Петра Маха, Петра Могили, Кужевича, Князів Островських, Балаківська, Князів Ружинських, Мазепи, Шума, Шептицького.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.
А з 09:00 до 17:00 електропостачання не буде на вулицях Саперів, К. Савури, 23-31 та Огієнка, 7-17, 14-22.
З 09:30 до 10:30 - буде припинене електропостачання на вул. М. Вовчка, 44-48, 25-29, а з 11:00 до 12:30 — на вул. Д. Народів, 10, 12 вв.1
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.
А з 09:00 до 17:00 електропостачання не буде на вулицях Саперів, К. Савури, 23-31 та Огієнка, 7-17, 14-22.
З 09:30 до 10:30 - буде припинене електропостачання на вул. М. Вовчка, 44-48, 25-29, а з 11:00 до 12:30 — на вул. Д. Народів, 10, 12 вв.1
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