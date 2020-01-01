Працівники Луцької РДА перерахували одноденний заробіток на потреби медиків

Працівники Луцької райдержадміністрації перерахували одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків Луцької центральної районної лікарні.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав тепер вже колишній голова Луцької РДА"Порадившись з колективом Луцька районна державна адміністрація, вирішили перерахувати одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків райлікарні! Кошти, можливо, не великі, але приємно і почесно працювати з такими колегами", - написав Яковлев.Згідно з чеком, який Яковлев прикріпив до допису, йдеться про 14 тисяч гривень.Нагадаємо, президентднямиз посади голови РДА.