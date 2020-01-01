Працівники Луцької РДА перерахували одноденний заробіток на потреби медиків
Сьогодні, 12:08
Працівники Луцької райдержадміністрації перерахували одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків Луцької центральної районної лікарні.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав тепер вже колишній голова Луцької РДА Тарас Яковлев.
"Порадившись з колективом Луцька районна державна адміністрація, вирішили перерахувати одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків райлікарні! Кошти, можливо, не великі, але приємно і почесно працювати з такими колегами", - написав Яковлев.
Згідно з чеком, який Яковлев прикріпив до допису, йдеться про 14 тисяч гривень.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський днями підписав розпорядження про звільнення Тараса Яковлева з посади голови РДА.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав тепер вже колишній голова Луцької РДА Тарас Яковлев.
"Порадившись з колективом Луцька районна державна адміністрація, вирішили перерахувати одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків райлікарні! Кошти, можливо, не великі, але приємно і почесно працювати з такими колегами", - написав Яковлев.
Згідно з чеком, який Яковлев прикріпив до допису, йдеться про 14 тисяч гривень.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський днями підписав розпорядження про звільнення Тараса Яковлева з посади голови РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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