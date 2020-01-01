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Працівники Луцької РДА перерахували одноденний заробіток на потреби медиків

Працівники Луцької РДА перерахували одноденний заробіток на потреби медиків
Працівники Луцької райдержадміністрації перерахували одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків Луцької центральної районної лікарні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав тепер вже колишній голова Луцької РДА Тарас Яковлев.

"Порадившись з колективом Луцька районна державна адміністрація, вирішили перерахувати одноденний заробіток на придбання засобів індивідуального захисту для медиків райлікарні! Кошти, можливо, не великі, але приємно і почесно працювати з такими колегами", - написав Яковлев.

Згідно з чеком, який Яковлев прикріпив до допису, йдеться про 14 тисяч гривень.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський днями підписав розпорядження про звільнення Тараса Яковлева з посади голови РДА.

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Теги: Тарас Яковлев, карантин, коронавірус, заробіток, Луцька РДА
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