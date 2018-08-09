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Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Село Сокіл Рожищенського району знаходиться у східні частині Волинської області. Населений пункт зняли з висоти пташиного польоту.

Світлини розмістив у фейсбук-групі "Теревені про Сокіл" місцевий житель Микола Сасовський, пише "Район. Рожище".

На фото можна побачити церкву, костел, річку Стир, озеро Кругле, приватні ставки, кладовище, місцеві вулиці.

Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: волинське село, фото, краєвиди
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