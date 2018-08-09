Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Село Сокіл Рожищенського району знаходиться у східні частині Волинської області. Населений пункт зняли з висоти пташиного польоту.
Світлини розмістив у фейсбук-групі "Теревені про Сокіл" місцевий житель Микола Сасовський, пише "Район. Рожище".
На фото можна побачити церкву, костел, річку Стир, озеро Кругле, приватні ставки, кладовище, місцеві вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини розмістив у фейсбук-групі "Теревені про Сокіл" місцевий житель Микола Сасовський, пише "Район. Рожище".
На фото можна побачити церкву, костел, річку Стир, озеро Кругле, приватні ставки, кладовище, місцеві вулиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 квітня
Сьогодні, 20:00