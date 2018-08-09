Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини розмістив у фейсбук-групі "Теревені про Сокіл" місцевий житель Микола Сасовський, пише



На фото можна побачити церкву, костел, річку Стир, озеро Кругле, приватні ставки, кладовище, місцеві вулиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Сокіл Рожищенського району знаходиться у східні частині Волинської області. Населений пункт зняли з висоти пташиного польоту.Світлини розмістив у фейсбук-групі "Теревені про Сокіл" місцевий житель, пише "Район. Рожище". На фото можна побачити церкву, костел, річку Стир, озеро Кругле, приватні ставки, кладовище, місцеві вулиці.

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