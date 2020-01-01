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Ситуація погіршується, – мер Нововолинська про COVID-19 у місті

Ситуація погіршується, – мер Нововолинська про COVID-19 у місті
Мер Нововолинська Віктор Сапожніков розповів про ситуацію із захворюваністю на коронавірус у місті.

Про це йдеться на сайті мерії.

"На жаль, вона (ред. - ситуація) погіршується. Є смертельний випадок. В обласній клінічній лікарні помер мешканець нашого міста. Захоронення відбулося відповідно до встановлених правил і норм", – повідомив Віктор Сапожніков.

За його словами, у місті станом на 13 квітня - 11 підтверджених випадків захворюваності на COVID-19. Встановили 84 контактні особи інфікованих. Серед них – 46 працівників центральної міської лікарні, 1 медпрацівник центру ПМСД та 11 – зі швидкої допомоги, 14 пацієнтів терапевтичного відділення.

Методом ПЛР обстежили 67 осіб, у восьми – негативний результат, 1 – під сумнівом. У роботі – ще 47 пацієнтів.


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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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