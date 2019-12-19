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На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки

На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
У зв’язку з утриманням протягом тривалого часу теплої погоди на Волині в екосистемах склався надзвичайний – 5-й клас пожежної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зауважують, за таких умов ризик спричинення неконтрольованого вогню - надзвичайно високий.

Нагадують, відповідно до правил пожежної безпеки в лісах України та на виконання рекомендацій Головного управління ДСНС в області, у лісові масиви заборонили в’їзд будь-якого виду транспорту.

Також наголошують на забороні випалювання сухої трави та інших рослинних решток, що також закріплено законодавчо.

"Дякуємо волинянам, які дотримуються тимчасових обмежень та відповідально ставляться до природи нашого краю. Бережіть природу. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки


Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, найвищий клас пожежної небезпеки, попередження
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