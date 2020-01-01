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Був без маски та документів: волинянина можуть оштрафувати на чималу суму за порушення карантину

Був без маски та документів: волинянина можуть оштрафувати на чималу суму за порушення карантину
12-го квітня у Нововолинську поліцейські склали адміністративний протокол за порушення обмежувальних заходів під час карантину.

Про це повідомив БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.

Як розповів Бучинський, чоловік в стані алкогольного сп’яніння скоював дрібне хуліганство. Порушник перебував без медичної чи захисної маски в громадському місці. Також він не мав при собі документів, що посвідчують особу.

Відомо, що чоловік був раніше судимий за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Працівники поліції на порушника склали адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 178 (розпивання алкоголю в громадських місцях) та ст. 44-3 КУпаП (порушення правил карантину).

Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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Теги: карантин, порушення
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