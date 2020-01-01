Був без маски та документів: волинянина можуть оштрафувати на чималу суму за порушення карантину





Про це повідомив Василь Бучинський.



Як розповів Бучинський, чоловік в стані алкогольного сп’яніння скоював дрібне хуліганство. Порушник перебував без медичної чи захисної маски в громадському місці. Також він не мав при собі документів, що посвідчують особу.



Відомо, що чоловік був раніше судимий за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).



Працівники поліції на порушника склали адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 178 (розпивання алкоголю в громадських місцях) та ст. 44-3 КУпаП (порушення правил карантину).



Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го квітня у Нововолинську поліцейські склали адміністративний протокол за порушення обмежувальних заходів під час карантину.Про це повідомив БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліціїЯк розповів Бучинський, чоловік в стані алкогольного сп’яніння скоював дрібне хуліганство. Порушник перебував без медичної чи захисної маски в громадському місці. Також він не мав при собі документів, що посвідчують особу.Відомо, що чоловік був раніше судимий за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).Працівники поліції на порушника склали адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 178 (розпивання алкоголю в громадських місцях) та ст. 44-3 КУпаП (порушення правил карантину).Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

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