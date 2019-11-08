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Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети

Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети
У четвер, 16 квітня, Національний банк України випустить пам'ятні монети номіналом у 5 і 10 гривень, присвячені Видубецькому Свято-Михайлівському монастирю.

Про це повідомляється у понеділок, 13 березня, на сайті регулятора, - пише Обозреватель.

"Пам'ятні монети "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" вводяться в обіг з 16 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що монети будуть випущені зі срібла і нейзильберу. Вони присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю, заснованому сином князя Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва – в урочищі Видубичі. За літописом, назва урочища походить від слова "видибати" – на цьому місці виплив дерев'яний ідол бога Перуна, який був скинутий у Дніпро біля Старокиївської гори під час хрещення Київської Русі. Першим кам'яним храмом на території монастиря була Михайлівська церква, зведена в останній чверті XI століття. На початку XII століття монастир став одним з центрів літопису.

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Теги: Нацбанк, пам'ятні монети
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