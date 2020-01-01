Як у Луцьку освячували вербу в умовах карантину





Про це



Зокрема, в кафедральному соборі Святої Трійці, щоб уникнути скупчення людей, освячували вербові гілочки не лише в неділю, але і в суботу й понеділок.



Таклж на території нанесли розмітку стрілками із написами «вхід» і «вихід», аби вірянам зручніше було дотримуватися дистанції у півтора-два метри. На вході їх зустрічав священнослужитель, який нагадував про необхідність носити маску та пильнувати відстані у храмі та біля нього.



Зазначають, в ці дні в головний храм єпархії прийшло значно менше вірних, ніж звичайно. Проте, в неділю духовенство трудилося протягом усього дня, освячуючи вербу та вітаючи парафіян.



Нагадують, для тих, хто перебуває у групі ризику й не може брати участь в Богослужіннях, ведуться їх прямі телепередачі. Зокрема, щонедільні трансляції літургії з кафедрального Троїцького собору можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у «Фейсбуці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із посиленням карантинних заходів цьогоріч у Вербну неділю богослужіння та освячення гілочок верби проходило з певними особливостями.Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.Зокрема, в кафедральному соборі Святої Трійці, щоб уникнути скупчення людей, освячували вербові гілочки не лише в неділю, але і в суботу й понеділок.Таклж на території нанесли розмітку стрілками із написами «вхід» і «вихід», аби вірянам зручніше було дотримуватися дистанції у півтора-два метри. На вході їх зустрічав священнослужитель, який нагадував про необхідність носити маску та пильнувати відстані у храмі та біля нього.Зазначають, в ці дні в головний храм єпархії прийшло значно менше вірних, ніж звичайно. Проте, в неділю духовенство трудилося протягом усього дня, освячуючи вербу та вітаючи парафіян.Нагадують, для тих, хто перебуває у групі ризику й не може брати участь в Богослужіннях, ведуться їх прямі телепередачі. Зокрема, щонедільні трансляції літургії з кафедрального Троїцького собору можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у «Фейсбуці».

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