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Як у Луцьку освячували вербу в умовах карантину

Як у Луцьку освячували вербу в умовах карантину
У зв’язку із посиленням карантинних заходів цьогоріч у Вербну неділю богослужіння та освячення гілочок верби проходило з певними особливостями.

Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у Facebook.

Зокрема, в кафедральному соборі Святої Трійці, щоб уникнути скупчення людей, освячували вербові гілочки не лише в неділю, але і в суботу й понеділок.

Таклж на території нанесли розмітку стрілками із написами «вхід» і «вихід», аби вірянам зручніше було дотримуватися дистанції у півтора-два метри. На вході їх зустрічав священнослужитель, який нагадував про необхідність носити маску та пильнувати відстані у храмі та біля нього.

Зазначають, в ці дні в головний храм єпархії прийшло значно менше вірних, ніж звичайно. Проте, в неділю духовенство трудилося протягом усього дня, освячуючи вербу та вітаючи парафіян.

Нагадують, для тих, хто перебуває у групі ризику й не може брати участь в Богослужіннях, ведуться їх прямі телепередачі. Зокрема, щонедільні трансляції літургії з кафедрального Троїцького собору можна дивитися на «12 каналі» та єпархіальній сторінці у «Фейсбуці».

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Теги: Вербна неділя, освячення, карантин
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Коментарі 1
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Ох і фото вибрали :) Кого надурити хочуть? Там людей на багато більше було в інший час, а не з самого ранку коли це фото робили! Все покажіть!!!
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