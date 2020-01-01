Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО





Фото фасаду Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



"Незабаром прозвітуємо про хід виконання будівельних робіт безпосередньо з будівельного майданчика", - написав посадовець.



Нагадаємо, що музична школа №3 знаходиться в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста - ДПЗ. Внаслідок недостачі навчальних аудиторій, діти були змушені займатися в сусідній бойлерній без належних умов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд матиме фасад добудови нового корпусу музичної школи №3 у Луцьку. Будівлю планують здати на початку серпня.Фото фасаду опублікував радник міського головина своїй сторінці у Facebook."Незабаром прозвітуємо про хід виконання будівельних робіт безпосередньо з будівельного майданчика", - написав посадовець.Нагадаємо, що музична школа №3 знаходиться в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста - ДПЗ. Внаслідок недостачі навчальних аудиторій, діти були змушені займатися в сусідній бойлерній без належних умов.

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