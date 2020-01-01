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Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО

Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО
Показали, який вигляд матиме фасад добудови нового корпусу музичної школи №3 у Луцьку. Будівлю планують здати на початку серпня.

Фото фасаду опублікував радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

"Незабаром прозвітуємо про хід виконання будівельних робіт безпосередньо з будівельного майданчика", - написав посадовець.

Нагадаємо, що музична школа №3 знаходиться в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста - ДПЗ. Внаслідок недостачі навчальних аудиторій, діти були змушені займатися в сусідній бойлерній без належних умов.

Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО
Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО

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Теги: ремонт, музична школа, Луцьк
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