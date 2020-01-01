вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двох волинян, хворих на коронавірус, рятували у реанімації

Двох волинян, хворих на коронавірус, рятували у реанімації
13-го квітня з Нововолиснької центральної міської лікарні до обласної клінічної в Луцьку транспортують двох пацієнтів з коронавірусом.

Як відомо БУГу з власних джерел, вночі 13-го квітня застосовували реанімаційні заходи чоловіку та жінці, які попередньо були госпіталізовані до інфекційного відділення НЦМЛ. Люди літнього віку.

Зазначають, що чоловіку проводили механічну вентиляцію легень, пацієнтці вдягали кисневу маску.

Двох хворих на коронавірусну інфекцію перевозять до обласної клінічної в Луцьку.

За словами мера Нововолинська Віктора Сапожнікова, у місті станом на 13 квітня - 11 підтверджених випадків захворюваності на COVID-19. Один мешканець міста, на жаль, помер 11 квітня у Волинській обласній клінічній лікарні.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, реанімація, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей
Сьогодні, 15:17
Києво-Печерську лавру закривають на карантин, там уже виявили понад 90 випадків зараження на коронавірус
Сьогодні, 12:40
Працівники Луцької РДА перерахували одноденний заробіток на потреби медиків
Сьогодні, 12:08
Нові випадки коронавірусу на Волині: серед захворілих – медсестра та пацієнт
Сьогодні, 11:59
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А тим часом через Ягодин все повертаються люди і велика кількість... А обсервації немає...
Відповісти
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей
Сьогодні, 15:17
Двох волинян, хворих на коронавірус, рятували у реанімації
Сьогодні, 15:05
Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Як у Луцьку освячували вербу в умовах карантину
Сьогодні, 14:20
На Волині затримали автівку на «євробляхах» з бурштином
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Ситуація погіршується, – мер Нововолинська про COVID-19 у місті Ситуація погіршується, – мер Нововолинська про COVID-19 у місті
Сьогодні, 13:07
Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську
12 квітень, 19:36
У Нововолинську медики та поліція отримали засоби спецзахисту У Нововолинську медики та поліція отримали засоби спецзахисту
11 квітень, 18:01
У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
10 квітень, 11:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей
Сьогодні, 15:17
 0
Двох волинян, хворих на коронавірус, рятували у реанімації
Сьогодні, 15:05
 0
Який вигляд матиме музична школа у Луцьку після добудови. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Як у Луцьку освячували вербу в умовах карантину
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині затримали автівку на «євробляхах» з бурштином
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8