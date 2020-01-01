Двох волинян, хворих на коронавірус, рятували у реанімації





Як відомо



Зазначають, що чоловіку проводили механічну вентиляцію легень, пацієнтці вдягали кисневу маску.



Двох хворих на коронавірусну інфекцію перевозять до обласної клінічної в Луцьку.



За словами мера Нововолинська Віктора Сапожнікова, у місті станом на 13 квітня - 11 підтверджених випадків захворюваності на COVID-19. Один мешканець міста, на жаль, помер 11 квітня у Волинській обласній клінічній лікарні.



Головне фото - ілюстративне.

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