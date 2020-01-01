У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей

Станом на ранок 13 квітня в області зареєстроані 78 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 2 людини.На стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб (21%), у тому числі 3 медичних працівники, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.На амбулаторному лікуванні (не у лікарняному закладі) знаходиться 57 осіб, із них 2 дітей, у тому числі 29 медичних працівників.Інформують також, що COVID-19 виявили на Волині у 35 медичних працівників (45% від усіх зареєстрованих випадків).Вікова структура захворілих:– 0–17 років – троє дітей віком до 7 років (Луцький район, смт. Стара Вижівка та м.Володимир-Волинський) – 4%;– 18 – 29 років – 5 осіб (6%);– 30 – 49 років – 25 осіб (32%)– 50 – 65 років – 29 осіб (37%)– 65 років і старше – 16 осіб (21%).