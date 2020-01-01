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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей

У лікарнях Волині через коронавірус лежать 16 людей
Станом на ранок 13 квітня в області зареєстроані 78 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 2 людини.

На стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб (21%), у тому числі 3 медичних працівники, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

На амбулаторному лікуванні (не у лікарняному закладі) знаходиться 57 осіб, із них 2 дітей, у тому числі 29 медичних працівників.

Інформують також, що COVID-19 виявили на Волині у 35 медичних працівників (45% від усіх зареєстрованих випадків).

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Вікова структура захворілих:

– 0–17 років – троє дітей віком до 7 років (Луцький район, смт. Стара Вижівка та м.Володимир-Волинський) – 4%;
– 18 – 29 років – 5 осіб (6%);
– 30 – 49 років – 25 осіб (32%)
– 50 – 65 років – 29 осіб (37%)
– 65 років і старше – 16 осіб (21%).

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Теги: коронавірус, лікарні, Волинь
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