У Луцьку усіх охочим безплатно роздавали маски та антисептики. ФОТО

Аби привернути увагу громадян до важливості дотримання карантинного режиму, патрульні у Луцьку роздавали маски та антисептики, які передала одна з громадських організацій.Про це повідомила у Telegram-каналі патрульна поліція Волині."Лучани зазначали, що це – хороша ініціатива, адже не всі ще усвідомили небезпеку поширення коронавірусної інфекції і не дотримуються карантину так, як це потрібно", - йдеться у повідомленні.Як каже інспекторка, іноді патрульні зустрічають на вулицях людей, які не мають змоги придбати засоби індивідуального захисту чи забувають їх вдома. Звісно, поліцейські в першу чергу наголошують на важливості їх використання, проводять превентивну роботу, роз’яснюють дотримання законодавства, але є й випадки, коли на особливо злісних порушників складають адміністративні протоколи.Сьогодні такі потрібні речі отримали понад сто людей. Здебільшого містяни, які потрапили в поле зору патрулів, були “озброєні” масками. А хто був без засобів особистого захисту, відразу одягав подаровану патрульними. В основному, люди реагували спокійно, спілкувалися з патрульними, слухали їхні поради й дякували за службу.“Мета нашої роботи — не штрафувати людей за порушення, а роз’яснити правила й закликати берегти своє здоров’я“, - розказав командир 3 ротиОдин з активістів організаціїрозповів, що антисептиками і масками намагаються забезпечити усіх охочих, особливо медичні заклади, соціальні служби, малозабезпечені сім’ї.“Оскільки патрульні на вулицях безпосередньо контактують з великою кількістю людей, таким чином ці потрібні речі потраплять до тих, хто цього справді потребує“, - каже чоловік.Зазначали, півтисячі дезінфікуючих засобів і стільки ж масок до кінця тижня розповсюдять на вулицях міста та на карантинних пунктах.