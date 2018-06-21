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Рада ухвалила зміни до бюджету: скільки грошей виділили на боротьбу з коронавірусом

Рада ухвалила зміни до бюджету: скільки грошей виділили на боротьбу з коронавірусом
Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2020 рік, необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі - до 298 млрд грн.

Згідно з текстом проекту закону на сайті парламенту, після внесення змін доходи держбюджету становитимуть 975,8 млрд грн, видатки - 1,266 трлн грн, граничний обсяг дефіциту - 298,4 млрд грн, обсяг державного боргу - 2,387 трлн грн, - пише УНІАН.

Представляючи проект, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав його пріоритетом фінансування боротьби з коронавірусом, включаючи підвищення видатків на медицину на 16,4 млрд грн, пенсійне забезпечення - на 29,7 млрд грн, соціальні витрати - на 19,5 млрд грн.

Водночас він підкреслив, що оновлений проект передбачає фінансування важливих для економіки видатків, включаючи дорожній фонд в обсязі 72 млрд грн, програми підтримки регіонів і аграріїв, культури, освіти, а також фінансування армії в колишніх обсягах.

Також прем'єр зазначив, що обсяг Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 становитиме 64,7 млрд грн.

«Це додаткові виплати медпрацівникам, які рятують українців, закупівля медичного обладнання, виплати українцям, які втратили роботу через коронавірус, надання грошової допомоги сім'ям медпрацівників», - пояснив Шмигаль.


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Теги: Верховна Рада, бюджет, зміни
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