В Україні у 18 разів збільшили штрафи для паліїв сухої трави





Відповідне рішення прийняли під час засідання Верховної Ради 13 квітня, пише



На засідання законопроєкт підтримали спочатку у першому читанні (362 голосами) та в цілому з техніко-юридичними правками (328 голосів).



Голова Верховної Ради Дмитро Разумков невідкладно підписав законопроєкт. Далі його направлять на підпис президенту.



Зокрема, пропонують збільшити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря (з 100 - 200 до 1800 - 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн) та за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу (з 300 - 500 до 5400 - 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала законопроєкт 2339, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України.Відповідне рішення прийняли під час засідання Верховної Ради 13 квітня, пише "УП". На засідання законопроєкт підтримали спочатку у першому читанні (362 голосами) та в цілому з техніко-юридичними правками (328 голосів).Голова Верховної Радиневідкладно підписав законопроєкт. Далі його направлять на підпис президенту.Зокрема, пропонують збільшити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря (з 100 - 200 до 1800 - 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн) та за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу (з 300 - 500 до 5400 - 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн).

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