Лучан запрошують долучитись до онлайн-конкурсу «Писанковий дивосвіт»





Захід проводиться у форматі онлайн (у зв’язку з упровадженим карантинним режимом через пандемію коронавірусу), - йдеться на сайті Луцькради.



Зазначається, що до участі в конкурсі запрошуються діти віком від 8 до 18 років. Для цього потрібно подати фотознімки не менше 3-х писанок одного автора, виконаних у традиційній манері (восковий розпис, фарбування природними або хімічними барвниками), допускається використання інших технік виконання (травлення, шкрябання та інше), які будуть оцінюватись як інші номінації.



Роботи на конкурс повинні бути сфотографовані в 2-х, 3-х ракурсах, для максимального вираження композиції. Роботи повинні бути авторськими. До них додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, рік народження, навчальний заклад, викладач, домашня адреса, контактний телефон.



Фотографії робіт з інформацією висилати на електронну адресу Луцької художньої школи Салинська Людмила Аркадіївна, (050)8842301 – Заславська Наталія Володимирівна.



Зазначається, що фотографії робіт для участі в конкурсі приймаються до 16 квітня 2020 року.



Результати будуть оголошені на сайті Луцької міської ради та департаменту культури, а також на сторінках департаменту культури та Луцької художньої школи у соціальній мережі facebook. А переможців конкурсу відзначать спеціальними відзнаками після завершення карантинного режиму.







Департамент культури

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