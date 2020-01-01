вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО

Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
У приватному домоволодінні у селі поблизу Луцька припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення контрафактного алкоголю.

Працівники Головного управління ДФС в області в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, а також про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели огляд у приватному домоволодінні у селі поблизу Луцька, - повідомляє прокуратура у Волинській області.

У ході огляду припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Із незаконного обігу вилучили 1200 літрів спиртовмісної рідини й готову до реалізації продукцію на суму понад 300 тисяч гривень, а також обладнання для виробництва та розливу контрафактного алкоголю.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Триває досудове розслідування.

Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, прокуратура, підпільний цех, фальсифікат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною
Сьогодні, 16:37
Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Сьогодні, 16:28
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Сьогодні, 16:26
У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
Сьогодні, 16:20
У Луцьку двох жінок постригли у монахині
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
Правоохоронці перевірять походження й відповідність держстандартам дезінфекторів, які закупила мерія Луцька Правоохоронці перевірять походження й відповідність держстандартам дезінфекторів, які закупила мерія Луцька
08 квітень, 15:50
У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників
31 березень, 16:17
У Луцьку викрили підпільне казино У Луцьку викрили підпільне казино
28 березень, 21:07
Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати Чоловік, який обікрав бар у Луцьку на значну суму, потрапив за ґрати
16 березень, 14:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дайте лісівникам можливість зустріти свята з родиною», – Кватирко звернувся до волинян через постійні пожежі
Сьогодні, 16:48
 0
У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною
Сьогодні, 16:37
 0
Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Сьогодні, 16:28
 0
Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Сьогодні, 16:26
 0
У селі на Волині молодик побив співмешканця матері
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8