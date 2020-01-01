Поблизу Луцька «бізнесмен» організував підпільний цех фальсифікованого алкоголю.ФОТО
Сьогодні, 16:26
У приватному домоволодінні у селі поблизу Луцька припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення контрафактного алкоголю.
Працівники Головного управління ДФС в області в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, а також про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели огляд у приватному домоволодінні у селі поблизу Луцька, - повідомляє прокуратура у Волинській області.
У ході огляду припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Із незаконного обігу вилучили 1200 літрів спиртовмісної рідини й готову до реалізації продукцію на суму понад 300 тисяч гривень, а також обладнання для виробництва та розливу контрафактного алкоголю.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Триває досудове розслідування.
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Працівники Головного управління ДФС в області в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, а також про незаконні оборудки із марками акцизного податку провели огляд у приватному домоволодінні у селі поблизу Луцька, - повідомляє прокуратура у Волинській області.
У ході огляду припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Із незаконного обігу вилучили 1200 літрів спиртовмісної рідини й готову до реалізації продукцію на суму понад 300 тисяч гривень, а також обладнання для виробництва та розливу контрафактного алкоголю.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Триває досудове розслідування.
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