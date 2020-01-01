Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно





Про це у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.



Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров’я ОДА



"Від початку призупинення громадського транспорту в місті міська рада розпочала організовувати довіз медиків до роботи та оплачувати перевізникам кошти, необхідні для довезення. У зв'язку з рядом організаційних та фінансових питань, медики сплачували за проїзд звичайну вартість в розмірі 6 грн, а міська рада здійснювала доплату перевізникам", - зауважив радник.



За словами Ігоря Поліщука, нині, залагодивши всі організаційні і фінансові питання з перевізниками, у Луцьку будуть забезпечувати на період карантину безоплатний проїзд для працівників лікувальних закладів міського підпорядкування.



Безоплатний проїзд для медиків здійснюватимуть з 15 квітня. У разі вимагання водіями коштів просять звертатися на гарячу лінію 15-80 та повідомляти найменування перевізника та державний номер автобуса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, коли у Луцьку медикам не доведеться платити за доїзд на роботу в період карантину.Про це у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину."Від початку призупинення громадського транспорту в місті міська рада розпочала організовувати довіз медиків до роботи та оплачувати перевізникам кошти, необхідні для довезення. У зв'язку з рядом організаційних та фінансових питань, медики сплачували за проїзд звичайну вартість в розмірі 6 грн, а міська рада здійснювала доплату перевізникам", - зауважив радник.За словами Ігоря Поліщука, нині, залагодивши всі організаційні і фінансові питання з перевізниками, у Луцьку будуть забезпечувати на період карантину безоплатний проїзд для працівників лікувальних закладів міського підпорядкування.Безоплатний проїзд для медиків здійснюватимуть з 15 квітня. У разі вимагання водіями коштів просять звертатися на гарячу лінію 15-80 та повідомляти найменування перевізника та державний номер автобуса.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію