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Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно

Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Розповіли, коли у Луцьку медикам не доведеться платити за доїзд на роботу в період карантину.

Про це у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.

Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.

"Від початку призупинення громадського транспорту в місті міська рада розпочала організовувати довіз медиків до роботи та оплачувати перевізникам кошти, необхідні для довезення. У зв'язку з рядом організаційних та фінансових питань, медики сплачували за проїзд звичайну вартість в розмірі 6 грн, а міська рада здійснювала доплату перевізникам", - зауважив радник.

За словами Ігоря Поліщука, нині, залагодивши всі організаційні і фінансові питання з перевізниками, у Луцьку будуть забезпечувати на період карантину безоплатний проїзд для працівників лікувальних закладів міського підпорядкування.

Безоплатний проїзд для медиків здійснюватимуть з 15 квітня. У разі вимагання водіями коштів просять звертатися на гарячу лінію 15-80 та повідомляти найменування перевізника та державний номер автобуса.

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Теги: проїзд, медики, карантин
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