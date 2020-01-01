Платять 6 гривень: коли луцьких медиків возитимуть на роботу безкоштовно
Сьогодні, 16:28
Розповіли, коли у Луцьку медикам не доведеться платити за доїзд на роботу в період карантину.
Про це у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.
"Від початку призупинення громадського транспорту в місті міська рада розпочала організовувати довіз медиків до роботи та оплачувати перевізникам кошти, необхідні для довезення. У зв'язку з рядом організаційних та фінансових питань, медики сплачували за проїзд звичайну вартість в розмірі 6 грн, а міська рада здійснювала доплату перевізникам", - зауважив радник.
За словами Ігоря Поліщука, нині, залагодивши всі організаційні і фінансові питання з перевізниками, у Луцьку будуть забезпечувати на період карантину безоплатний проїзд для працівників лікувальних закладів міського підпорядкування.
Безоплатний проїзд для медиків здійснюватимуть з 15 квітня. У разі вимагання водіями коштів просять звертатися на гарячу лінію 15-80 та повідомляти найменування перевізника та державний номер автобуса.
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Про це у facebook написав радник мера Ігор Поліщук.
Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.
"Від початку призупинення громадського транспорту в місті міська рада розпочала організовувати довіз медиків до роботи та оплачувати перевізникам кошти, необхідні для довезення. У зв'язку з рядом організаційних та фінансових питань, медики сплачували за проїзд звичайну вартість в розмірі 6 грн, а міська рада здійснювала доплату перевізникам", - зауважив радник.
За словами Ігоря Поліщука, нині, залагодивши всі організаційні і фінансові питання з перевізниками, у Луцьку будуть забезпечувати на період карантину безоплатний проїзд для працівників лікувальних закладів міського підпорядкування.
Безоплатний проїзд для медиків здійснюватимуть з 15 квітня. У разі вимагання водіями коштів просять звертатися на гарячу лінію 15-80 та повідомляти найменування перевізника та державний номер автобуса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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