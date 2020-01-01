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У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною

У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною
У Луцьку екіпаж патрульних виявив на проспекті Молоді нетверезу жінку з дитиною.

Інцидент трапився 12 квітня, близько о півночі, повідомляє пресслужба у Волинській області.

Встановили, 39-річну громадянка мала явні ознаками сп’яніння, в руках вона тримала візок з 5-місячним сином. Візочок був облитий алкоголем, у ньому знаходились недопалки та пляшки з-під спиртного. Як опинилась тут, громадянка не могла повідомити – була настільки нетверезою, що ледве трималась на ногах.

Патрульні доставили жінку з дитям додому, на вулицю Теремнівську. У квартирі також побачили безлад, багато пляшок та недопалків. Сусіди повідомили, що мати веде аморальний спосіб життя. Дитину передали сестрі, а про випадок повідомили відповідні служби.

Сьогодні, 13 квітня, інспектори зі зв’язків з громадськістю разом зі службою у справах дітей відвідали жінку, перевірили умови проживання її сина та попередили громадянку про відповідальність. Щодо неї вживатимуть заходи компетентні служби.


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Теги: Луцьк, патрульна поліція, нетвереза матір
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