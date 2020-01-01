У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною





Інцидент трапився 12 квітня, близько о півночі,



Встановили, 39-річну громадянка мала явні ознаками сп’яніння, в руках вона тримала візок з 5-місячним сином. Візочок був облитий алкоголем, у ньому знаходились недопалки та пляшки з-під спиртного. Як опинилась тут, громадянка не могла повідомити – була настільки нетверезою, що ледве трималась на ногах.



Патрульні доставили жінку з дитям додому, на вулицю Теремнівську. У квартирі також побачили безлад, багато пляшок та недопалків. Сусіди повідомили, що мати веде аморальний спосіб життя. Дитину передали сестрі, а про випадок повідомили відповідні служби.



Сьогодні, 13 квітня, інспектори зі зв’язків з громадськістю разом зі службою у справах дітей відвідали жінку, перевірили умови проживання її сина та попередили громадянку про відповідальність. Щодо неї вживатимуть заходи компетентні служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку екіпаж патрульних виявив на проспекті Молоді нетверезу жінку з дитиною.Інцидент трапився 12 квітня, близько о півночі, повідомляє пресслужба у Волинській області.Встановили, 39-річну громадянка мала явні ознаками сп’яніння, в руках вона тримала візок з 5-місячним сином. Візочок був облитий алкоголем, у ньому знаходились недопалки та пляшки з-під спиртного. Як опинилась тут, громадянка не могла повідомити – була настільки нетверезою, що ледве трималась на ногах.Патрульні доставили жінку з дитям додому, на вулицю Теремнівську. У квартирі також побачили безлад, багато пляшок та недопалків. Сусіди повідомили, що мати веде аморальний спосіб життя. Дитину передали сестрі, а про випадок повідомили відповідні служби.Сьогодні, 13 квітня, інспектори зі зв’язків з громадськістю разом зі службою у справах дітей відвідали жінку, перевірили умови проживання її сина та попередили громадянку про відповідальність. Щодо неї вживатимуть заходи компетентні служби.

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