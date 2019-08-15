«Дайте лісівникам можливість зустріти свята з родиною», – Кватирко звернувся до волинян через постійні пожежі
Сьогодні, 16:48
Очільник Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства Олександр Кватирко подякував лісівникам, рятувальникам та всім, хто боровся і зараз бореться з пожежами на Волині, а також закликав волинян перестати палити сухостій і ліс.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Головний лісівник Волині зауважив, що кожна родина намагається у великі свята бути разом.
«Наші хлопці із підрозділів лісової охорони – це чиїсь сини, батьки, діти, чоловіки, діди і брати.
За останні роки в Україні зроблено багато роботи для того, щоб подати лісівників як ворогів лісу, ворогів людей.
Добрі справи, які робляться нашими людьми, - нікому не потрібний дріб’язок. Людям значно цікавіше робити експертизу наших недопрацювань. Нехай усе так і залишається», - написав Кватирко.
Він додав, що нині є два особливо важливих питання, на які він просить звернути увагу кожну здоровомислячу людину:
«1. Масштаб. Шкода, яку завдають лісові пожежі, у десятки-сотні разів перевищує шкоду від незаконних рубок. Якщо ви вболіваєте за лісову галузь, потратьте сили на пильнування підпалів сухостою на суміжних і сільгосп-землях. Саме звідти, переважно, вогонь перекидається на лісові масиві.
2. Якщо ви людина, любите свою сім‘ю, чекаєте на Вербну неділю і Великодні Свята, поставтесь до наших хлопців із повагою, дайте їм можливість зустріти свята з родиною.
Будь ласка, припиніть розводити у лісі багаття, кидати недопалки та підпалювати сухостій.
Працівники галузі багато десятків років роблять все, для того, щоб були ліси на Волині».
Олександр Кватирко зауважив, що зараз мова іде ще й про людські здоров’я і життя.
«Бережіть себе! І спасибі, хлопці!» - звернувся він до працівників лісової охорони.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Головний лісівник Волині зауважив, що кожна родина намагається у великі свята бути разом.
«Наші хлопці із підрозділів лісової охорони – це чиїсь сини, батьки, діти, чоловіки, діди і брати.
За останні роки в Україні зроблено багато роботи для того, щоб подати лісівників як ворогів лісу, ворогів людей.
Добрі справи, які робляться нашими людьми, - нікому не потрібний дріб’язок. Людям значно цікавіше робити експертизу наших недопрацювань. Нехай усе так і залишається», - написав Кватирко.
Він додав, що нині є два особливо важливих питання, на які він просить звернути увагу кожну здоровомислячу людину:
«1. Масштаб. Шкода, яку завдають лісові пожежі, у десятки-сотні разів перевищує шкоду від незаконних рубок. Якщо ви вболіваєте за лісову галузь, потратьте сили на пильнування підпалів сухостою на суміжних і сільгосп-землях. Саме звідти, переважно, вогонь перекидається на лісові масиві.
2. Якщо ви людина, любите свою сім‘ю, чекаєте на Вербну неділю і Великодні Свята, поставтесь до наших хлопців із повагою, дайте їм можливість зустріти свята з родиною.
Будь ласка, припиніть розводити у лісі багаття, кидати недопалки та підпалювати сухостій.
Працівники галузі багато десятків років роблять все, для того, щоб були ліси на Волині».
Олександр Кватирко зауважив, що зараз мова іде ще й про людські здоров’я і життя.
«Бережіть себе! І спасибі, хлопці!» - звернувся він до працівників лісової охорони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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