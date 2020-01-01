На Волині викрили браконьєрів, які на озері ловили рибу сітками
Сьогодні, 16:54
На Волині у період з 6 по 13 квітня рибінспектори під час рейду затримали браконьєрів.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 11 квітня на озері Оріхівське Ратнівського району викрили двох чоловіків, які з дерев’яних човнів ловили рибу забороненими знаряддями – двома мисиновими сітками.
На браконьєрів склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя вилучили
А пізніше на тій самій водоймі рейдова група виявила трьох громадян, які порушували правила рибальства. На них оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Довідкова інформація.
Нагадуємо, з першого квітня триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 11 квітня на озері Оріхівське Ратнівського району викрили двох чоловіків, які з дерев’яних човнів ловили рибу забороненими знаряддями – двома мисиновими сітками.
На браконьєрів склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя вилучили
А пізніше на тій самій водоймі рейдова група виявила трьох громадян, які порушували правила рибальства. На них оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Довідкова інформація.
Нагадуємо, з першого квітня триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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