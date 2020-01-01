У Луцьку просять дозволити продаж кави «з собою»





Відповідну Леонід Луцик.



Нагадаємо, Луцька міська рада зобов’язала підприємців припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.



Автор петиції же запевняє, що жодних доказів того, що таке обмеження зменшує поширення коронавірусної інфекції, не існує. Однак, на його переконання, заборона завдає як збитків суб’єктам господарювання, так і позбавляє споживачів можливості придбати звичні їм продукти.



На підписання петиції є два тижні від 13 квітня. Щоб її розглянули, потрібно щонайменше 300 голосів.



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