вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять дозволити продаж кави «з собою»

У Луцьку просять дозволити продаж кави «з собою»
У Луцьку просять скасувати заборону продажу напоїв на розлив, зокрема кави.

Відповідну петицію сьогодні, 13 квітня, зареєстрував Леонід Луцик.

Нагадаємо, Луцька міська рада зобов’язала підприємців припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.

Автор петиції же запевняє, що жодних доказів того, що таке обмеження зменшує поширення коронавірусної інфекції, не існує. Однак, на його переконання, заборона завдає як збитків суб’єктам господарювання, так і позбавляє споживачів можливості придбати звичні їм продукти.

На підписання петиції є два тижні від 13 квітня. Щоб її розглянули, потрібно щонайменше 300 голосів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кава з собою, петиція, Луцьк, Леонід Луцик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сиди і дома пий каву Луцик!
Відповісти
пацик до виборів готується, активіст сраний
Відповісти
На 40-му "Мята" продає каву "на винос". Дуже смачна кава.
Відповісти
для бариг головне нажива, а не безпека та здоровя громадян. Карантин має бути жорсткіший та з коменданською годиною.
Відповісти
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин зареєстрував петицію, аби у місті ретельніше перевіряли роботу супермаркетів
Сьогодні, 17:20
Усі інфіковані коронавірусом у Луцьку – дорослі
Сьогодні, 17:15
У Луцьку просять дозволити продаж кави «з собою»
Сьогодні, 17:06
На Волині викрили браконьєрів, які на озері ловили рибу сітками
Сьогодні, 16:54
«Дайте лісівникам можливість зустріти свята з родиною», – Кватирко звернувся до волинян через постійні пожежі
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста Лучани просять дозволити працювати магазинам побутової хімії у спальних районах міста
25 березень, 10:56
Лучани просять повернути розрахунок готівкою у маршрутках Лучани просять повернути розрахунок готівкою у маршрутках
10 березень, 16:25
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
28 лютий, 21:47
У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а
28 лютий, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який крав пиво у магазині
Сьогодні, 18:18
 0
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Пожежа в Чорнобилі: вогонь втритул дістався до найнебезпечніших об'єктів ЧАЕС
Сьогодні, 17:53
 0
Група українців хотіла потайки повернутися до Польщі через ліс
Сьогодні, 17:47
 0
Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8