У Луцьку просять дозволити продаж кави «з собою»
Сьогодні, 17:06
У Луцьку просять скасувати заборону продажу напоїв на розлив, зокрема кави.
Відповідну петицію сьогодні, 13 квітня, зареєстрував Леонід Луцик.
Нагадаємо, Луцька міська рада зобов’язала підприємців припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.
Автор петиції же запевняє, що жодних доказів того, що таке обмеження зменшує поширення коронавірусної інфекції, не існує. Однак, на його переконання, заборона завдає як збитків суб’єктам господарювання, так і позбавляє споживачів можливості придбати звичні їм продукти.
На підписання петиції є два тижні від 13 квітня. Щоб її розглянули, потрібно щонайменше 300 голосів.
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Відповідну петицію сьогодні, 13 квітня, зареєстрував Леонід Луцик.
Нагадаємо, Луцька міська рада зобов’язала підприємців припинити приготування та реалізацію кавових та інших напоїв, а також розлив у присутності споживача з подальшою реалізацією пива та інших напоїв.
Автор петиції же запевняє, що жодних доказів того, що таке обмеження зменшує поширення коронавірусної інфекції, не існує. Однак, на його переконання, заборона завдає як збитків суб’єктам господарювання, так і позбавляє споживачів можливості придбати звичні їм продукти.
На підписання петиції є два тижні від 13 квітня. Щоб її розглянули, потрібно щонайменше 300 голосів.
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Коментарі 4
Сиди і дома пий каву Луцик!
пацик до виборів готується, активіст сраний
На 40-му "Мята" продає каву "на винос". Дуже смачна кава.
для бариг головне нажива, а не безпека та здоровя громадян. Карантин має бути жорсткіший та з коменданською годиною.
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