Усі інфіковані коронавірусом у Луцьку – дорослі

За вихідні в Луцьку зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.Загалом в Луцьку зареєстрували 20 випадків. 6 хворих перебувають на лікарняних ліжках, а 13 лікуються амбулаторно. Всі хворі — дорослі люди, дітей до 18 років немає, йдеться на сайті мерії.У семи лікарів міської клінічної лікарні завтра, 14 квітня, останній день самоізоляції. Повторні ПЛР-тести показали негативний результат на коронавірус. Попереду на медиків чекає ще один тест. Якщо результат не зміниться, то в найближчі дні вони зможуть повернутися на робочі місця.Разом з тим, продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 34 кілометри доріг та 566 під’їздів.