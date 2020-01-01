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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усі інфіковані коронавірусом у Луцьку – дорослі

Усі інфіковані коронавірусом у Луцьку – дорослі
За вихідні в Луцьку зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом в Луцьку зареєстрували 20 випадків. 6 хворих перебувають на лікарняних ліжках, а 13 лікуються амбулаторно. Всі хворі — дорослі люди, дітей до 18 років немає, йдеться на сайті мерії.

У семи лікарів міської клінічної лікарні завтра, 14 квітня, останній день самоізоляції. Повторні ПЛР-тести показали негативний результат на коронавірус. Попереду на медиків чекає ще один тест. Якщо результат не зміниться, то в найближчі дні вони зможуть повернутися на робочі місця.

Разом з тим, продовжують в місті й роботу щодо оброблення антисептичними препаратами вулиць та будинків. Лише за сьогодні в Луцьку знезаразили 34 кілометри доріг та 566 під’їздів.

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Теги: коронавірус, Луцьк
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