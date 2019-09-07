Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 17:34
У райцентрі Ратне вирувала негода.
Сильний вітер із грозою та дощем розпочався приблизно о 16:10 й тривав недовго, - пише Район.Ратне.
За лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».
Станом на 16:50 у Ратному по вулиці Центральній був ускладнений рух через те, що комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.
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Сильний вітер із грозою та дощем розпочався приблизно о 16:10 й тривав недовго, - пише Район.Ратне.
За лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».
Станом на 16:50 у Ратному по вулиці Центральній був ускладнений рух через те, що комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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