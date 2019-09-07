Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО





Сильний вітер із грозою та дощем розпочався приблизно о 16:10 й тривав недовго, - пише



За лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».



Станом на 16:50 у Ратному по вулиці Центральній був ускладнений рух через те, що комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Ратне вирувала негода.Сильний вітер із грозою та дощем розпочався приблизно о 16:10 й тривав недовго, - пише Район.Ратне За лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».Станом на 16:50 у Ратному по вулиці Центральній був ускладнений рух через те, що комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію