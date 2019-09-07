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Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО

Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
У райцентрі Ратне вирувала негода.

Сильний вітер із грозою та дощем розпочався приблизно о 16:10 й тривав недовго, - пише Район.Ратне.

За лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».

Станом на 16:50 у Ратному по вулиці Центральній був ускладнений рух через те, що комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.

Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО
Буревій наробив лиха у райцентрі на Волині. ФОТО

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Теги: буревій, негода, Ратне
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