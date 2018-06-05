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Пожежа в Чорнобилі: вогонь втритул дістався до найнебезпечніших об'єктів ЧАЕС

Пожежа в Чорнобилі: вогонь втритул дістався до найнебезпечніших об'єктів ЧАЕС
Ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, - інформує Обозреватель.

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році", – зазначив Ємельяненко.

За його словами, зараз вогонь вже дістався Прип'яті та перебуває у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.

Ємельяненко наголосив, що чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщується за вітром і дістався впритул до найнебезпечніших об'єктів зони відчуження.

"Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов – в них все під контролем і все гаразд. Горить тут, горить там, але це ок. І те, що ця серія підпалів за всіма юридичними ознаками є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни та стане міжнародним, – це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів та журналістів", – обурився він.

У зв'язку з цим член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження звернувся до представників вищої влади України із вимогою негайно відреагувати на ситуацію.



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Теги: пожежа, Чорнобиль
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