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У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО

У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
Корпус Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах сьогодні, 13 квітня, прийняв перших хворих з коронавірусом.

Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомила голова Волиньради Ірина Вахович.

Вахович зауважила: «Готовність лікарні серйозна. Дякую головному лікарю Олександру Дударю, фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», підрядникам, персоналу, усім свідомим за результат. Поремонтовано і дорогу у корпус. Засобами захисту, дезінфекторами забезпечено. Апаратів ШВЛ в Боголюбах - 10, кисень під’єднано».

За її словами, станом на 18 годину 13 квітня перші важкі пацієнти почуваються задовільно.

Нагадаємо, корпус лікарні у Боголюбах визначили епіцентром у боротьбі за життя важких пацієнтів з коронавірусом.

У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО


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Теги: коронавірус, пацієнти, Боголюби, Ірина Вахович
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