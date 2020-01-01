У лікарні в Боголюбах – перші пацієнти з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Корпус Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах сьогодні, 13 квітня, прийняв перших хворих з коронавірусом.
Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомила голова Волиньради Ірина Вахович.
Вахович зауважила: «Готовність лікарні серйозна. Дякую головному лікарю Олександру Дударю, фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», підрядникам, персоналу, усім свідомим за результат. Поремонтовано і дорогу у корпус. Засобами захисту, дезінфекторами забезпечено. Апаратів ШВЛ в Боголюбах - 10, кисень під’єднано».
За її словами, станом на 18 годину 13 квітня перші важкі пацієнти почуваються задовільно.
Нагадаємо, корпус лікарні у Боголюбах визначили епіцентром у боротьбі за життя важких пацієнтів з коронавірусом.
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Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомила голова Волиньради Ірина Вахович.
Вахович зауважила: «Готовність лікарні серйозна. Дякую головному лікарю Олександру Дударю, фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», підрядникам, персоналу, усім свідомим за результат. Поремонтовано і дорогу у корпус. Засобами захисту, дезінфекторами забезпечено. Апаратів ШВЛ в Боголюбах - 10, кисень під’єднано».
За її словами, станом на 18 годину 13 квітня перші важкі пацієнти почуваються задовільно.
Нагадаємо, корпус лікарні у Боголюбах визначили епіцентром у боротьбі за життя важких пацієнтів з коронавірусом.
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