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Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти медичні засоби. ФОТО

Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти медичні засоби. ФОТО
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар вартістю понад 30 тисяч гривень.

Так, 12 квітня, прямуючи з Голландії в Україну в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль марки «DAF», - повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, згідно яких переміщувалася «картопля свіжа насіннєва».

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 12 систем моніторингу глюкози у крові «Dexcom G5 Mobile/G4 Platinum Sensor Kit », країна виробник Німеччина, загальною вартістю понад 30 тисяч гривень.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти медичні засоби. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти медичні засоби. ФОТО
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти медичні засоби. ФОТО


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Теги: Ягодин, контрабанда, медпрепарати
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