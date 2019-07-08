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У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО

У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
У квартирі одного з будинків Львова у Залізничному районі виявили тіла чоловіка та жінки.

Сьогодні, 13 квітня, близько 10.30 на оперативну оінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Моторній у Львові виявлені тіла чоловіка та жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявилась подружня пара, 66-річний чоловік та його дружина віком 67 років.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадженя за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до пятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцеські розслідують обставини скоєння злочину, проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи (осіб), причетних до скоєння вбивств.

У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО
У Львові у квартирі знайшли мертвою подружню пару. ФОТО

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Теги: Львів, вбивство, подружня пара
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