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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 квітня
У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненням погода. Вночi та вранцi дощ з мокрим снiгом, вдень без iстотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на грунтi заморозки 0,-3°, вдень 6-11° тепла.

У Луцьку - хмарно з проясненням. Вночi та вранцi дощ з мокрим снiгом, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, на грунті замороки 0,-2º, вдень 8-10° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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