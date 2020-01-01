Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 квітня





Про це



Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на грунтi заморозки 0,-3°, вдень 6-11° тепла.



У Луцьку - хмарно з проясненням. Вночi та вранцi дощ з мокрим снiгом, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, на грунті замороки 0,-2º, вдень 8-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненням погода. Вночi та вранцi дощ з мокрим снiгом, вдень без iстотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на грунтi заморозки 0,-3°, вдень 6-11° тепла.У Луцьку - хмарно з проясненням. Вночi та вранцi дощ з мокрим снiгом, вдень без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, на грунті замороки 0,-2º, вдень 8-10° тепла.

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