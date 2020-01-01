Чи дотримувалися волиняни особливого режиму пересування на вихідних. ВІДЕО





Про це так розповіла заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак, йдеться у сюжеті



Сьогодні о 6-й ранку в області завершився режим максимального обмеження пересування, який Волинська облдержадміністрація запровадила в п’ятницю, 10 квітня. Нагадаємо, волинян



"Чепе є чепе: якщо в нас таке сталося, то можна когось і ганити, але якщо рішення прийняте – то прийняте. Особисто я дотримувався. До цього ні, бо на роботі. А вчора був вдома, ху-х, відпочив", - відповів Анатолій Радченко.



"Можливо воно й треба, але як би це всі дотримувалися. А як одні дотримуються, інші ні", - каже Олен.



"Це правильно, щоб люди не виходили. І так мало людей ходить, і ми ходимо. Він нас не візьме цей коронавірус. Маски одягаємо тільки в магазин, а на ці вихідні виходили з дому", - відзначила Надія.



"Я сьогодні розрахувався із заводу. То іду пішки з підшипникового додому, бо карантин і буду сидіти вдома. Це підтримую 100%, але люди не дотримуються, бо передсвятковий час і люди ідуть, хочуть щось купити, підготуватися. І діти мої сидять і внуки, усе має нормалізуватися", - каже Петро Карпюк.



"Я ставлюся до цього з розуміння, проте форма подачі була така, яка психологічно важка для людей, що породжує паніку, тому потрібно більш якісно комунікувати з населенням, а взагалі карантинних заходів дотримуюся: виходжу тільки при потребі, по вулиці піду без маски, а в приміщення одягаю", - зауважив Віктор Вальчук, юрист.



Командир 3 роти патрульної поліції Волині Володимир Фарамець каже, що був на патрулюванні цих і минулих вихідних. З його слів, з 16 березня патрульні склали 35 адмінпроптоколів за порушення правил карантину.



"Людей було значно менше, люди дотримуються карантину. Залишаються вдома, все-таки просвітницька діяльність дається в знаки. Якщо люди не реагують в категоричній формі, тоді, в межах законодавства, складаємо адміністративні матеріали" - зауважив Володимир Фарамець, командир 3 роти патрульної поліції Волині.



Цими вихідними ситуацію моніторила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак. Вона каже, що в суботу та неділю їздила районами області.



"Об'їздивши з головою декілька районів ми побачили гарну картинку: люди залишалися вдома. Звісно, це незручності, але ми досягнули позитивної динаміки, тобто змогли не допустити тих скупчень, які є на період Великодніх свят. Якщо буде потрібно, ми будемо вводити додаткові заходи. Якщо буде потреба, то будемо просити і рекомендувати волинянам не просто залишатися вдома, а не виходити, при можливості", - розповіла Тетяна Щербак, заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Додаткові обмежувальні заходи на Волині дали позитивний ефект: люди менше перебували на вулиці.Про це так розповіла заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації, йдеться у сюжеті "Суспільного". Сьогодні о 6-й ранку в області завершився режим максимального обмеження пересування, який Волинська облдержадміністрація запровадила в п’ятницю, 10 квітня. Нагадаємо, волинян закликали не виходити з дому з обіду суботи до ранку понеділка. Чи виконували рекомендацію, запитали у перехожих в центрі Луцька."Чепе є чепе: якщо в нас таке сталося, то можна когось і ганити, але якщо рішення прийняте – то прийняте. Особисто я дотримувався. До цього ні, бо на роботі. А вчора був вдома, ху-х, відпочив", - відповів"Можливо воно й треба, але як би це всі дотримувалися. А як одні дотримуються, інші ні", - каже"Це правильно, щоб люди не виходили. І так мало людей ходить, і ми ходимо. Він нас не візьме цей коронавірус. Маски одягаємо тільки в магазин, а на ці вихідні виходили з дому", - відзначила"Я сьогодні розрахувався із заводу. То іду пішки з підшипникового додому, бо карантин і буду сидіти вдома. Це підтримую 100%, але люди не дотримуються, бо передсвятковий час і люди ідуть, хочуть щось купити, підготуватися. І діти мої сидять і внуки, усе має нормалізуватися", - каже"Я ставлюся до цього з розуміння, проте форма подачі була така, яка психологічно важка для людей, що породжує паніку, тому потрібно більш якісно комунікувати з населенням, а взагалі карантинних заходів дотримуюся: виходжу тільки при потребі, по вулиці піду без маски, а в приміщення одягаю", - зауважив, юрист.Командир 3 роти патрульної поліції Волиніь каже, що був на патрулюванні цих і минулих вихідних. З його слів, з 16 березня патрульні склали 35 адмінпроптоколів за порушення правил карантину."Людей було значно менше, люди дотримуються карантину. Залишаються вдома, все-таки просвітницька діяльність дається в знаки. Якщо люди не реагують в категоричній формі, тоді, в межах законодавства, складаємо адміністративні матеріали" - зауважив Володимир Фарамець, командир 3 роти патрульної поліції Волині.Цими вихідними ситуацію моніторила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак. Вона каже, що в суботу та неділю їздила районами області."Об'їздивши з головою декілька районів ми побачили гарну картинку: люди залишалися вдома. Звісно, це незручності, але ми досягнули позитивної динаміки, тобто змогли не допустити тих скупчень, які є на період Великодніх свят. Якщо буде потрібно, ми будемо вводити додаткові заходи. Якщо буде потреба, то будемо просити і рекомендувати волинянам не просто залишатися вдома, а не виходити, при можливості", - розповіла Тетяна Щербак, заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації.

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