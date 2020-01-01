Чому зростає кількість волинських медиків інфікованих на коронавірус





Про це розповіла завідувачка кафедри інфекційних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професорка Ольга Голубовська, -



Вона повідомила, що захворюваність медиків пов’язана з тим, що вони фактично на передовій боротьби з коронавірусом і постійно контактують з хворими.



Голубовська наголошує, що медпрацівники, які залучені до діагностики та медичної допомоги у разі захворювання або підозри на коронавірус, мали бути забезпечені засобами індивідуального захисту (захисними костюмами, респіраторами, захисними рукавичками та хірургічними масками).



Тим більш, забезпечення медперсоналу засобами індивідуального захисту було передбачено Національним планом протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020 рік.



"Однак, виявилося, що потрібні заходи вчасно не виконали й навіть у березні захисних масок, костюмів та респіраторів не було в достатній кількості у більшості лікарень, в тому числі на Волині", – зазначила жінка.



Через це, за даними керівника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, станом на 10 квітня в Україні на коронавірус захворіли 334 медичних працівників. З них понад 20 – на Волині.



У деяких регіонах лікарів та інших медпрацівників, які працюють у залучених до боротьби з коронавірусом інфекційних лікарнях, після тижня роботи з хворими на COVID-19 відправляють на 14-денну самоізоляцію. Цю практику Україна позичила в Китаї, де захворюваність серед медиків також була високою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині кількість лікарів та медичного персоналу лікарень, інфікованих на коронавірус COVID-19, зростає через брак засобів індивідуального захисту.Про це розповіла завідувачка кафедри інфекційних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професорка, - передає 12 канал.Вона повідомила, що захворюваність медиків пов’язана з тим, що вони фактично на передовій боротьби з коронавірусом і постійно контактують з хворими.Голубовська наголошує, що медпрацівники, які залучені до діагностики та медичної допомоги у разі захворювання або підозри на коронавірус, мали бути забезпечені засобами індивідуального захисту (захисними костюмами, респіраторами, захисними рукавичками та хірургічними масками).Тим більш, забезпечення медперсоналу засобами індивідуального захисту було передбачено Національним планом протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020 рік."Однак, виявилося, що потрібні заходи вчасно не виконали й навіть у березні захисних масок, костюмів та респіраторів не було в достатній кількості у більшості лікарень, в тому числі на Волині", – зазначила жінка.Через це, за даними керівника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, станом на 10 квітня в Україні на коронавірус захворіли 334 медичних працівників. З них понад 20 – на Волині.У деяких регіонах лікарів та інших медпрацівників, які працюють у залучених до боротьби з коронавірусом інфекційних лікарнях, після тижня роботи з хворими на COVID-19 відправляють на 14-денну самоізоляцію. Цю практику Україна позичила в Китаї, де захворюваність серед медиків також була високою.

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