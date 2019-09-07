У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО





Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.



Зауважимо, що, ймовірно, буревій прокотився районами Ковеля з різною силою. Адже жителі деяких районів запевняють, що був дуже сильний вітер, але не буревій.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили відео сильного буревію у Ковелі.Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.Зауважимо, що, ймовірно, буревій прокотився районами Ковеля з різною силою. Адже жителі деяких районів запевняють, що був дуже сильний вітер, але не буревій. Нагадаємо , що у Ратному за лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».

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