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У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО

У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО
У мережі оприлюднили відео сильного буревію у Ковелі.

Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.

Зауважимо, що, ймовірно, буревій прокотився районами Ковеля з різною силою. Адже жителі деяких районів запевняють, що був дуже сильний вітер, але не буревій.

Нагадаємо, що у Ратному за лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».


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Теги: буревій, ковель, негода
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