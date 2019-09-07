У Ковелі — страшний буревій. ВІДЕО
Сьогодні, 22:20
У мережі оприлюднили відео сильного буревію у Ковелі.
Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.
Зауважимо, що, ймовірно, буревій прокотився районами Ковеля з різною силою. Адже жителі деяких районів запевняють, що був дуже сильний вітер, але не буревій.
Нагадаємо, що у Ратному за лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».
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Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.
Зауважимо, що, ймовірно, буревій прокотився районами Ковеля з різною силою. Адже жителі деяких районів запевняють, що був дуже сильний вітер, але не буревій.
Нагадаємо, що у Ратному за лічені хвилини буревій позривав шифер із будинків та поштового відділення «Укрпошти».
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